Productivité et croissance à long terme

Depuis des décennies, les décideurs politiques des pays de l'OCDE sont confrontés au défi du ralentissement de la croissance de la productivité, malgré l'émergence rapide des technologies numériques.

Certaines de ces technologies, bien que prometteuses pour l'amélioration de la productivité et du niveau de vie, n'ont pas encore été adoptées à grande échelle ou de manière suffisamment efficace pour générer des gains économiques importants. L'insuffisance des investissements dans les actifs immatériels et les réseaux de communication a encore réduit leur potentiel. La pandémie de COVID-19 a introduit de nouveaux défis et de nouvelles opportunités dans ce paysage. L'IA présente un potentiel important pour stimuler la productivité et améliorer les services publics, mais son adoption généralisée pose également des risques pour la concurrence et l'inclusion. Une approche politique globale est nécessaire pour accélérer l'adoption du numérique et partager ses bénéfices de manière plus équitable.



