Inclusion et égalité

L’égalité des genres n’est pas encore totalement atteinte et la discrimination à l’encontre des personnes LGBTIQ+ reste très répandue. Aujourd’hui, une salariée à temps plein et à salaire médian gagne 88 centimes environ pour chaque dollar ou euro d’un travailleur à temps plein et à salaire médian. Par ailleurs, les candidats fictifs qui déclarent être membres d'associations d’étudiants LGBTIQ+ ont presque moitié moins de chances d’être convoqués à un entretien d’embauche que leurs camarades hétérosexuels membres d’autres associations étudiantes progressistes.

Pourtant, si elle profite en premier lieu aux personnes directement concernées, l’égalité des genres et des personnes LGBTIQ+ favorise également une plus grande prospérité économique et une plus grande cohésion sociale. Sur le plan économique, la lutte contre la discrimination à l’encontre des groupes marginalisés a un effet positif sur le vivier de capital humain en permettant à un plus grand nombre de personnes de réaliser leur potentiel, sur le plan scolaire dans un premier temps puis dans le domaine professionnel et, plus largement, économique. Par ailleurs, l’égalité des personnes LGBTIQ+ a des retombées positives sur l’émancipation d’autres catégories de population, principalement les femmes, en remettant en question les principes hétéronormatifs. Les données de l’OCDE montrent que les pays qui disposent des cadres juridiques les plus protecteurs pour les personnes LGBTIQ+ affichent aussi des écarts salariaux plus faibles entre les genres, ainsi qu’une plus forte proportion de femmes siégeant au parlement.