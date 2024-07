Entreprises durables, vertes et inclusives

Aujourd’hui, face aux défis urgents que constituent le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et les inégalités, les attentes vis-à-vis des entreprises sont de plus en plus fortes en ce qui concerne la gestion des effets de leurs activités. Les entreprises ont la responsabilité de mettre en place une gouvernance de qualité qui tient compte des intérêts de l’ensemble des parties prenantes, des actionnaires aux salariés, en passant par les clients, les fournisseurs et la communauté, et de mettre en œuvre une conduite responsable dans leurs activités et les chaînes d’approvisionnement.

L’OCDE a été la première à définir des normes de portée mondiale concernant les attentes reposant sur les entreprises en matière de gouvernance, au travers des Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises. Ces normes orientent les pouvoirs publics dans l’élaboration de politiques qui favorisent une gouvernance et des pratiques des entreprises qui soient responsables et durables, et guident les entreprises en ce qui concerne leur gestion, leurs activités et leurs processus.