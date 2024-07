Avenir du travail

Les travailleurs des secteurs de l'industrie manufacturière et de la finance qui travaillent avec l'IA ont tendance à être positifs quant à son impact sur les performances et les conditions de travail. 4 travailleurs sur 5 déclarent que l'IA a amélioré leurs performances et 3 sur 5 qu'elle a augmenté leur plaisir au travail. Les travailleurs sont généralement très positifs aussi quant à l'impact de l'IA sur leur santé physique et mentale.

Les employeurs ont également indiqué que les travailleurs plus âgés et les personnes peu qualifiées sont considérés comme davantage exposés au risque de l'IA, tandis que les personnes handicapées sont considérées comme un groupe susceptible de bénéficier le plus de l'IA. En particulier, l'IA a le potentiel de créer des environnements plus inclusifs et plus accommodants et pourrait contribuer à éliminer certains des obstacles rencontrés par les personnes handicapées sur le marché du travail.