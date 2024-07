Risques et incidents liés à l'IA

Alors que l’intelligence artificielle continue de pénétrer les sociétés et les économies, il est inévitable que les incidents liés à l’IA augmentent, ce qui rend vital la surveillance et la gestion des risques. L’IA ne connaissant pas de frontières, les parties prenantes ont besoin d’une compréhension rigoureuse et transnationale des incidents d’IA et d’un moyen cohérent et interopérable de les signaler.

Alors que les juridictions du monde entier se préparent à mettre en œuvre des systèmes de déclaration d’incidents obligatoires et volontaires, l’OCDE travaille sur un cadre de déclaration commun pour aider à aligner la terminologie entre les juridictions, optimiser l’interopérabilité et minimiser les incidents, risques et dangers liés à l’IA.