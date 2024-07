Confiance et démocratie

Pour une démocratie prospère et le bien-être des citoyens, il est impératif de renforcer la confiance de la population dans nos institutions publiques. Pour ce faire, les gouvernements doivent veiller à ce que les services publics soient non seulement accessibles mais aussi efficaces, que le processus démocratique soit transparent et équitable, que les dépenses publiques soient saines et responsables et que l'intégrité des fonctionnaires soit irréprochable. En agissant sur ces fronts, nous ouvrirons la voie à une gouvernance plus réactive, plus responsable et plus crédible, capable de mieux répondre aux attentes et aux besoins de la population qu'elle sert.