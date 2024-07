Productivité et innovation agricoles

L’innovation est un processus interactif complexe qui met en relation tous les acteurs et parties prenantes du secteur agricole, des agriculteurs aux universitaires et aux industriels. L’innovation est un moteur essentiel de la performance du secteur, au même titre que les changements structurels et les contraintes qui pèsent sur les ressources naturelles. Pourtant, on estime que seulement 3 % du soutien actuel au secteur agricole sont consacrés aux systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (AKIS). En outre, divers domaines de l’action publique et de la réglementation créent les incitations plus larges qui déterminent la portée et l’orientation de l’innovation agricole. Il s’agit de plus en plus des ressources naturelles et de l’environnement, ainsi que de l’éducation, des compétences et de la recherche ; de la fiscalité ; et du contexte général de l’action publique. Le cadre de l’OCDE pour la productivité, la durabilité et la résilience est un outil unique en son genre qui permet de fournir des conseils fondés sur des données probantes à de multiples composantes de l’administration pour atteindre de multiples objectifs et améliorer les politiques pour l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation .