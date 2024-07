Les travaux de l'OCDE sur les échanges et la durabilité contribuent à mieux comprendre les interactions entre les échanges et l'environnement et à documenter et étudier quels sont les effets des politiques commerciales et environnementales liées aux échanges sur le changement climatique, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution. En particulier, ces travaux examinent comment, la facilitation des échanges permet à des biens et services respectueux de l’environnement de passer les frontières sans obstacle et si les politiques environnementales liées au commerce n'entravent pas les échanges plus qu'il n'est nécessaire.