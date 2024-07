Amérique latine et Caraïbes

En Amérique latine, 70 % des individus ont peu ou pas confiance dans les pouvoirs publics de leur pays. L’érosion de la confiance met en péril la démocratie, favorise la polarisation politique et sape la croissance et la cohésion sociale en dégradant la confiance des investisseurs et des consommateurs. Elle affaiblit également l’efficacité des politiques publiques, des programmes et des réglementations qui dépendent de la coopération et du respect des citoyens. L’OCDE aide les États à élaborer et mettre en œuvre des stratégies globales visant à promouvoir l’intégrité publique, à lutter contre la corruption active et passive, à améliorer la fonction publique et l’administration numérique en faveur d’une prestation plus efficace des services publics, et à renforcer les processus ouverts et participatifs d’élaboration des textes réglementaires et des politiques. Tous ces aspects renforcent la confiance, ce qui, conjugué à des stratégies de lutte contre la fraude fiscale, permet d’améliorer le recouvrement des recettes et de renforcer les institutions.