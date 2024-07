Dépenses de santé et viabilité financière

L'OCDE analyse quatre leviers d'action pour financer des systèmes de santé plus résistants : 1) augmenter les dépenses publiques, 2) accroître l'allocation à la santé dans les budgets actuels, 3) réévaluer les limites entre les dépenses publiques et privées, 4) maximiser les gains d'efficience. Chacun de ces leviers politiques doit être évalué en fonction de ses avantages et de ses risques, et de la mesure dans laquelle il est réalisable dans la pratique.