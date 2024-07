Retombées économiques et sociales de l'éducation

Des niveaux d'éducation plus élevés permettent de débloquer un monde d'avantages économiques et sociaux. Ces avantages vont bien au-delà de l'individu et profitent aux gouvernements et aux sociétés dans leur ensemble. Les gouvernements peuvent compenser les coûts associés à l'investissement dans l'éducation par des recettes fiscales supplémentaires et des contributions sociales provenant de travailleurs mieux rémunérés, qui ont souvent un niveau d'éducation plus élevé.