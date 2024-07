Regards sur l'éducation 2023

Regards sur l’éducation est le rapport de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. La structure, la performance et les moyens financiers du système d’éducation y sont analysés dans les pays de l’OCDE et un certain nombre de pays partenaires ou candidats à l’adhésion. Avec plus d’une centaine de tableaux et graphiques — et de nombreux liens vers la base de données de l’OCDE sur l’éducation —, Regards sur l’éducation foisonne d’informations clés sur la production des systèmes d’éducation ; la variation de l’impact de l’apprentissage entre les pays ; l’accès à l’éducation, les taux de scolarisation et les parcours scolaires ; les investissements dans l’éducation ; et les enseignants, l’environnement d’apprentissage et l’organisation de l’enseignement.

L’édition de 2023 porte en particulier sur l’enseignement et la formation professionnels (EFP), dont les effectifs et la structure des cursus sont analysés en profondeur. Elle comporte un nouveau chapitre sur la continuité pédagogique à préserver pour les réfugiés ukrainiens, où sont présentés les résultats de l’enquête que l’OCDE a administrée en 2023 pour recueillir des données sur les mesures prises par les pays de l’OCDE en vue d’intégrer les réfugiés ukrainiens dans leur système d’éducation.

La version française complète du rapport sera publiée courant octobre 2023.