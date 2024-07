Exploitation minière durable au service du développement

L'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est ont la possibilité de tirer parti de la demande croissante de minéraux essentiels pour transformer leur richesse minérale en avantages économiques durables.Avec un cadre politique approprié, la production de minéraux essentiels peut rendre ces régions plus dynamiques, plus résistantes et plus prospères, notamment en créant des emplois locaux, en attirant les investissements et en soutenant les infrastructures sociales.

Les pays doivent mettre en place des cadres juridiques et fiscaux solides et durables, ainsi qu'une gouvernance globale, afin de s'assurer qu'ils ne recréent pas les résultats environnementaux, sociaux, économiques et politiques négatifs qui ont été observés dans les pays producteurs et les communautés lorsque l'exploitation des ressources naturelles a été uniquement motivée par le profit.