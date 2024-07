Développement urbain

L'OCDE réunit les dirigeants, responsables politiques et parties prenantes afin de partager les dernières données et de promouvoir des pratiques innovantes en matière de politique urbaine. Ces réseaux incluent par exemple le Groupe de travail de l'OCDE sur la politique urbaine (sessions à huis clos deux fois par an, avec des représentants officiellement nommés par les pays membres), les Maires champions de l'OCDE pour une croissance inclusive, la Table ronde des maires et ministres de l'OCDE, et les tables rondes thématiques de l'OCDE sur les villes et les régions pour les ODD, l'économie circulaire, et les villes intelligentes, entre autres.