Depuis 1963, le Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune constitue une référence de base pour la négociation, l’interprétation et l’application des conventions fiscales. Il forme aujourd’hui le socle d’un réseau de plus de 3 000 conventions fiscales dans le monde, dont l’objectif est de réduire les obstacles fiscaux aux échanges et à l’investissement transfrontaliers, d’accroitre la sécurité juridique et la prévisibilité, et de contribuer à prévenir la fraude et l’évasion fiscales.

En procédant à la mise à jour régulière du Modèle de Convention, l’OCDE offre aux pays une base solide pour négocier et appliquer des accords visant à minimiser la double imposition internationale, sans créer des opportunités de non-imposition involontaire. Près de 70 pays, dont tous les Membres de l’OCDE, ont exposé leur position sur les dispositions du Modèle.