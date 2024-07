Le Pérou est candidat à l’adhésion à l’OCDE depuis 2022. La feuille de route pour l’adhésion du pays a été officiellement adoptée au Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de juin 2022.

Le Pérou est l’un des premiers pays à avoir collaboré avec l’OCDE dans le cadre d'un programme-pays articulé autour de cinq domaines principaux : croissance économique, gouvernance, lutte contre la corruption, capital humain et environnement. Depuis 2018, le Pérou met en œuvre un plan d’action au service de son programme de réformes, en s’appuyant sur les instruments juridiques et les organes de l’Organisation, ainsi que sur ses analyses fondées sur des données probantes.

Le Pérou est un partenaire de confiance pour ce qui est de la diffusion des normes et pratiques exemplaires en Amérique latine et aux Caraïbes (ALC). Coprésident du Programme régional pour l’ALC de son inauguration en 2016 jusqu’en 2019, le Pérou a accueilli le premier Sommet ministériel sur la gouvernance, qui a donné naissance au Plan d’action OCDE-ALC « Integrity for Good Governance in Latin America and the Caribbean ». Le Pérou accueille également le Centre régional pour la concurrence de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes à Lima.

