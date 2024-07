Études économiques de l’OCDE : Pérou 2023 (version abrégée)

Le cadre macroéconomique solide du Pérou a permis une croissance économique substantielle et une réduction de la pauvreté au cours des deux dernières décennies. Bien que l'économie ait rapidement rebondi après la pandémie grâce à un soutien politique fort, elle a révélé des faiblesses structurelles telles qu'un secteur informel important et des disparités régionales marquées dans l'accès aux services publics. Plus récemment, la croissance s'est ralentie et l'inflation reste élevée mais en baisse. À l'avenir, les principaux défis à relever pour stimuler la productivité et l'investissement sont le renforcement de la concurrence, l'amélioration de la réglementation, la diversification des exportations et le développement des infrastructures. L'amélioration de la gouvernance et de l'État de droit sont des piliers essentiels pour parvenir à une croissance durable à long terme et à la cohésion sociale. L'élargissement de l'accès à une éducation de qualité, la réduction des cotisations sociales, en particulier pour les travailleurs à faible revenu, et la mise en place d'un même niveau de base de protection sociale universelle pour tous les travailleurs, formels et informels, contribueraient à réduire l'informalité et les inégalités largement répandues. Pour ce faire, il faudra augmenter les recettes fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses. Les défis et les risques environnementaux sont importants, mais ils offrent également des opportunités significatives pour l'avenir. Pour relever les défis environnementaux, le Pérou doit freiner la déforestation, tout en capitalisant sur son potentiel d'énergie renouvelable pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

CHAPITRES THÉMATIQUES : AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ ; EXTENSION DE LA PROTECTION SOCIALE ; RÉDUCTION DE L'INFORMALITÉ DU TRAVAIL