Équité en matière d'éducation

L'enseignement est de plus en plus souvent dispensé dans des salles de classe où se côtoient des élèves aux expériences et aux besoins très divers. Pour créer des environnements équitables et inclusifs qui soutiennent tous les apprenants, les enseignants doivent être dotés d'un éventail de compétences, de connaissances et d'attitudes. Faute d'opportunités d'apprentissage adéquates, les enseignants se sentent souvent mal préparés à répondre aux divers besoins des élèves. En outre, les chefs d'établissement jouent un rôle important dans la facilitation d'un enseignement équitable et inclusif, et sont des acteurs centraux dans l'élaboration et la mise en œuvre efficace des pratiques d'équité et d'inclusion.