Le 2e cycle de l'Évaluation des compétences des adultes, un produit du Programme de l'OCDE pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), continue d'évaluer la littératie et la numératie afin que les pays puissent suivre l'évolution des compétences de la population adulte. L'évaluation a été mise à jour pour mieux refléter les tâches que les adultes doivent accomplir dans les sociétés modernes et elle fournit désormais des informations plus précises sur les personnes peu performantes. Elle comprend également des nouveautés parmi lesquelles la résolution adaptative de problèmes, un module ajouté au questionnaire de base qui évalue les compétences sociales et émotionnelles des répondants, et enfin, de nouvelles questions collectant, entre autres, des informations plus détaillées sur l'éducation et la formation et sur les caractéristiques de l'environnement de travail liées à l'utilisation et au développement des compétences.

Les résultats de la première vague du 2e cycle de l’Évaluation des compétences des adultes seront publiés le 10 décembre 2024.

L'OCDE prévoit une deuxième vague de collecte de données de 2025 à 2029. Cette deuxième vague sera l’occasion d'accueillir de nouveaux pays dans le 2e cycle du PIAAC.