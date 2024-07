Investissements en faveur des compétences de la population adulte immigrée

L’apprentissage tout au long de la vie est particulièrement important pour les immigrés, qui sont souvent défavorisés sur le plan de la langue et des compétences valorisées sur le marché du travail de leur pays d’accueil. Cependant, les adultes nés à l’étranger sont moins susceptibles, en comparaison avec leurs pairs autochtones, de participer à des formations et se heurtent à des obstacles financiers et non financiers plus importants pour prendre part à ces formations. Il convient de déployer des efforts politiques visant non seulement à multiplier les possibilités de formation mais aussi à éliminer les obstacles empêchant la participation à ces activités.