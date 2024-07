Pourquoi les adultes immigrés sont-ils moins compétents en littératie que leurs pairs autochtones ?

Les résultats de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) confirment que la maîtrise de la langue du pays d’accueil joue un rôle essentiel dans la réussite de l’intégration des immigrés dans leur nouvelle communauté et sur le marché du travail de leur pays d’accueil. Au vu de ces constats, les pays d’accueil pourraient concevoir et mettre en oeuvre des politiques afin de proposer aux immigrés une formation linguistique dès que possible, après leur arrivée. Cette mesure revêt une importance toute particulière pour les enfants immigrés, qui pourront ensuite poursuivre leur scolarité avec leurs pairs autochtones.