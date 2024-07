Europe du Sud-Est

Dans les Balkans occidentaux, le changement climatique et la dégradation de l’environnement ont des répercussions sur la population et l’économie. Atténuer ces difficultés, tout en stimulant l’investissement et l’innovation verts, peut ouvrir de nouvelles perspectives économiques en faveur d’une transition verte durable et d’une résilience accrue. Malgré la vive orientation écologique observée dans les Balkans occidentaux, à la faveur d’un soutien prononcé de l’UE, des difficultés persistent. Les économies de la région accusent souvent un retard par rapport à celles de l’UE et de l’OCDE en matière de réduction des émissions, sur fond de forte dépendance à l’égard des combustibles fossiles, de potentiel inexploité en matière d’énergies renouvelables et de progrès limités au regard de l’efficacité énergétique. La pollution de l’air reste un problème préoccupant, de même que la qualité de l’eau et des sols. Face à la faible productivité des ressources, il est indispensable de redoubler d’efforts pour adopter une démarche fondée sur une utilisation circulaire des matières et réduire l’empreinte de la consommation.