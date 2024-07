Échanges et marchés agricoles

Les pays ont de plus en plus recours aux technologies numériques dans le cadre de leurs systèmes SPS. Ces outils numériques prennent notamment la forme de certificats électroniques, de contrôles à distance, de plateformes d’évaluation de la conformité et de technologies de traçabilité. Ensemble, ils apportent une importante contribution à la transformation numérique de la facilitation des échanges.

L’analyse quantitative effectuée par l’OCDE montre que l’utilisation de certificats électroniques a eu des effets positifs sur les volumes d’échanges, notamment dans le cas des aliments transformés et des productions végétales et animales. La certification électronique devrait également jouer un rôle important et positif dans l’amélioration de la durabilité environnementale des échanges agricoles.