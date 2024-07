Alimentation saine, coûts et politiques alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest

La région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest est confrontée à une grave crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle : des taux de dénutrition sévère élevés y côtoient une forte prévalence des carences nutritionnelles et de la suralimentation – le « triple fardeau de la malnutrition ». À l’origine de toutes les formes de malnutrition ainsi que de diverses maladies non transmissibles courantes, la mauvaise alimentation est responsable d’environ un décès d’adulte sur cinq dans le monde. Le coût élevé des aliments constitue un obstacle majeur à l’accès à une alimentation saine. Même avant la récente inflation des prix alimentaires mondiaux, les prix alimentaires étaient déjà 30 % à 40 % plus élevés en Afrique de l’Ouest que dans d’autres régions du monde au niveau de revenu comparable. Cette note se propose d’analyser le coût d’une alimentation saine dans 17 pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel et d’identifier les groupes d’aliments qui composent ce coût. La forte variabilité des coûts et de leur composition observée entre les pays souligne la nécessité de politiques alimentaires plus ciblées et sensibles à la nutrition, mais aussi de données sur les prix alimentaires et de capacités de suivi renforcées.