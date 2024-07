Intégrité et lutte contre la corruption

Depuis plus de quarante ans, l'OCDE joue un rôle moteur dans le mouvement mondial de lutte contre la corruption et d'intégrité (ACI). Les objectifs principaux des travaux de l'Organisation sont de soutenir des institutions dignes de confiance et des marchés ouverts, efficients et inclusifs. Ces objectifs sont conformes à l'engagement de l'OCDE de promouvoir des politiques qui amélioreront le bien-être économique et social des populations du monde entier.

L'OCDE travaille à la réalisation de ces objectifs en définissant des normes mondiales et en fournissant les outils nécessaires à leur mise en œuvre. En plus de fournir des données et des analyses, l'OCDE réunit la communauté internationale et travaille avec elle pour partager les pratiques et les expériences.