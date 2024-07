Compétences et emploi des adultes

La participation à une formation est essentielle pour que les adultes améliorent leurs compétences. Cependant, la participation est en fait la plus faible pour les adultes qui ont le plus besoin de formation. Cela s'explique en grande partie par un manque de sensibilisation et de motivation à se former, mais il existe également des obstacles concrets tels que le manque de temps dû aux responsabilités professionnelles et familiales et le coût de la formation.

L'écart de participation entre les travailleurs âgés et leurs homologues plus jeunes est de plus de 20 points de pourcentage, ce qui est similaire à l'écart entre la formation des adultes peu qualifiés et celle des adultes moyennement et hautement qualifiés. Il est essentiel de faire participer ces groupes sous-représentés pour augmenter la participation globale à la formation et préparer les plus vulnérables à l'avenir du travail.