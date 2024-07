Stratégies sur les compétences

Les marchés du travail de l'OCDE sont de plus en plus polarisés, marqués par une augmentation de l'emploi hautement qualifié et un déclin de l'emploi moyennement et particulièrement peu qualifié. Entre 2009 et 2023, l'augmentation de l'emploi hautement qualifié a été particulièrement évidente dans des pays comme l'Autriche et le Luxembourg, qui ont tous deux enregistré une hausse de près de 20 points de pourcentage. À l'inverse, des pays comme le Portugal et la Grèce ont connu une baisse significative de l'emploi peu qualifié, de 24 et 21 points de pourcentage respectivement.

Cette tendance met en évidence la nécessité de veiller à ce qu'un plus grand nombre de jeunes acquièrent les compétences avancées qui deviendront de plus en plus essentielles pour participer au marché du travail et souligne l'importance de veiller à ce que les adultes aient la possibilité de se recycler et d'améliorer leurs compétences tout au long de leur vie.