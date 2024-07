Sécurité des produits chimiques et biosécurité

Les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques ainsi que d’autres outils permettent aux pouvoirs publics et à l’industrie chimique d’économiser ainsi plus de 309 millions d’euros par an. En unissant leurs efforts pour traiter les mêmes substances chimiques, les pays réduisent la duplication des essais et suppriment les barrières commerciales non tarifaires. Cela permet d'obtenir des produits chimiques plus sûrs pour les personnes et l'environnement, et de développer ces produits de manière plus efficace et plus durable.

Le programme de l'OCDE facilite également l'échange d'informations entre les pays sur les accidents chimiques afin d'identifier des méthodes de prévention et d'améliorer la préparation, ainsi que des outils harmonisés pour identifier le risque de perturbateurs endocriniens, qui peuvent affecter la santé des personnes.