Essai n°467 : Approches définies pour les lésions oculaires graves et l’irritation oculaire

Cette Ligne directrice propose des approches définies (AD) combinant les données générées par des méthodes in vitro, avec des sources d’information telles que les propriétés physico-chimiques. La prédiction découlant d’une AD peut être utilisée seule pour déterminer le danger potentiel pour l’œil, selon les catégories de dangers définies par le SGH de l’ONU (catégories 1 ou 2, ou non classé). Une AD est une procédure établie d’interprétation des données (modèle mathématique ou approche fondée sur des règles, par exemple), qu’on applique à des données (prédictions in silico, données in chemico, données in vitro, par exemple) produites avec un ensemble défini de sources d’information pour en tirer une prédiction sans qu’il soit nécessaire de recourir à un jugement d’expert. Les AD dont il est question ici fournissent des informations que l’on peut utiliser pour identifier le danger pour l’œil.