La série de conférences de l'OCDE sur le développement rural a débuté en 2002 à Sienne, en Italie. Elle constitue la principale plateforme mondiale permettant aux responsables politiques, aux experts, aux représentants du secteur privé et de la société civile d'échanger des idées, de renforcer les réseaux et de partager leurs connaissances sur les politiques rurales dans les pays de l'OCDE et les pays partenaires. La conférence aborde les tendances et les meilleures pratiques et façonne le programme de développement rural de l'OCDE, notamment en définissant et en mesurant les performances des régions rurales, en évaluant les politiques entre les pays membres de l'OCDE et en menant des études thématiques.