L’élaboration de politiques judicieuses nécessite une vision claire de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. En s’appuyant sur ce cadre, l’OCDE présente une synthèse des données empiriques disponibles sur les instruments de politique industrielle, y compris leurs complémentarités et leurs compromis. Des incitations économiques bien conçues pour les entreprises et de bonnes conditions-cadres peuvent être efficaces pour atteindre les objectifs de la stratégie industrielle.

En même temps, il existe encore peu de preuves de l’efficacité des instruments axés sur la demande, des complémentarités entre les instruments politiques et des effets de la politique industrielle sur la résilience, l’inclusion et les performances environnementale et sociale des entreprises. En conséquence, les gouvernements doivent mettre un fort accent sur l’évaluation et la réévaluation régulière des politiques industrielles.