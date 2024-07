Finances publiques et budgets

Les pays de l'OCDE sont confrontés à des pressions budgétaires à long terme dans des domaines tels que la santé, le vieillissement, le changement climatique et la défense. Dans le même temps, les gouvernements doivent faire face à une dette croissante, à des taux d'intérêt en hausse et à des niveaux élevés d'incertitude. Dans cet environnement budgétaire de plus en plus contraint, concilier ces pressions nouvelles et émergentes sur les dépenses avec des finances publiques déjà tendues nécessite des institutions et des processus budgétaires de grande qualité.