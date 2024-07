Chaînes de valeur et d'approvisionnement mondiales

Environ 70 % des échanges internationaux mobilisent des chaînes de valeur mondiales (CVM), alors que les services, les matières premières, les pièces et les composants traversent les frontières, souvent à de nombreuses reprises. Il est apparu une forte tendance à la fragmentation internationale des activités de la chaîne de valeur, telles que la conception, la production, la commercialisation, la distribution, etc. L'émergence des chaînes de valeur mondiales et l'intérêt accru pour leur durabilité et leur résilience nécessitent d'analyser les chaînes d'approvisionnement dans leur ensemble et d'élaborer des politiques à leur sujet.