Subventions, commerce et coopération internationale

Il est essentiel de traiter de manière constructive les subventions dans le commerce mondial pour atteindre l’objectif des dirigeants du G-20 qui consiste à réformer et à renforcer le système commercial multilatéral. Le recours croissant à des subventions ayant un effet de distorsion modifie les courants d’échanges et d’investissements, affaiblit la valeur des consolidations tarifaires et des autres engagements en matière d’accès aux marchés, et ébranle le soutien du public en faveur du libre-échange. Des divergences marquées sur les subventions contribuent aux tensions commerciales mondiales qui nuisent à la croissance et au niveau de vie.