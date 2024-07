L’approvisionnement des matières premières critiques est compromis par l’offensive russe en Ukraine

Les graves perturbations qui affectent les marchés mondiaux suite à l’offensive russe en Ukraine ont révélé des failles dans la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques pour la production industrielle et la transition verte. Ces faiblesses des chaînes d'approvisionnement sont la conséquence des restrictions à l’exportation, des dépendances bilatérales, de l’absence de transparence et de la persistance d'asymétries du marché, notamment la concentration de la production dans un petit nombre de pays. Les pays touchés par ces faiblesses ont la possibilité de diversifier les approvisionnements grâce à un élargissement de la production et à un accès aux réserves de matières premières critiques connues.