La politique sociale répond aux besoins sociaux et protège les personnes contre les risques, tels que le chômage, la pauvreté et la discrimination, tout en favorisant le bien-être individuel et collectif et l'égalité des chances, et en permettant aux sociétés de fonctionner plus efficacement. L'OCDE analyse les risques et les besoins sociaux et promeut des mesures pour y faire face et améliorer le bien-être de la société dans son ensemble..