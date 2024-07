Transparence fiscale et coopération internationale

L'OCDE est un organisme normatif mondial et un facilitateur de consensus pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. S'efforçant d'améliorer la transparence fiscale et l'échange d'informations entre les administrations fiscales, elle a contribué à mettre fin au secret bancaire à des fins fiscales. En 2022, des informations ont été échangées sur 123 millions de comptes bancaires d'une valeur de 12 000 milliards d'euros.

Les normes internationales élaborées par l'OCDE prévoient la transparence et l'échange de renseignements sur demande (EOIR) ainsi que l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers (AEOI).

La norme EOIR exige que les informations "vraisemblablement pertinentes" à des fins fiscales, telles que les informations sur l'identité des propriétaires légaux et réels d'actifs, de sociétés et de comptes, soient disponibles et accessibles aux autorités fiscales qui peuvent alors échanger ces informations avec les autorités fiscales d'autres juridictions, sur la base d'un accord international.

La norme AEOI, qui couvre la norme commune de déclaration et le cadre de déclaration des crypto-actifs, exige l'échange annuel d'un ensemble prédéfini d'informations sur les comptes financiers et les transactions de crypto-actifs entre les autorités fiscales. Dans le cadre de la norme AEOI, les juridictions participantes collectent des informations auprès de leurs institutions financières et de leurs fournisseurs de services de crypto-actifs sur la base d'un ensemble commun d'exigences en matière de diligence raisonnable et de déclaration et échangent automatiquement ces informations dans un format prédéfini avec le pays de résidence des titulaires de comptes et des utilisateurs de crypto-actifs.