Commerce mondial et marchés ouverts

Le modèle d'échanges METRO de l'OCDE est un modèle d'équilibre général calculable (EGC) multisectoriel et multirégional de l’économie mondiale qui utilise des données pour étudier les incidences économiques des changements de politique, de technologie et d'autres facteurs. METRO assure le suivi des innombrables modes de connexion des économies, suit la façon dont la production et le commerce sont liés par les chaînes de valeur mondiales (CVM) et analyse comment répartir au mieux les ressources entre toutes les activités économiques.

Les résultats obtenus à partir du modèle soulignent comment la mise en œuvre d'un ensemble complet de réglementations visant à ouvrir les échanges peut stimuler la croissance, améliorer le bien-être des ménages et des individus, et l'importance pour les pays de travailler ensemble pour que les gains soient mutuels. Une action simultanée, multilatérale et globale dans trois domaines (réduction des droits de douane et des coûts commerciaux inutiles associés aux mesures non tarifaires sur les biens et les services) engendre des gains plus importants que la somme des réformes individuelles.