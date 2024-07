Commerce au service de tous

Si les technologies de l’information et de la communication se sont révélées essentielles pendant la pandémie de COVID-19 et contribuent à accroître la productivité, le bien-être et l’emploi, la fracture numérique et l’ampleur de la transformation suscitent également des inquiétudes. En moyenne, on estime que 14 % des emplois sont fortement exposés au risque d’automatisation. Bien que certains travailleurs aient les compétences nécessaires pour s’adapter et que les gains de productivité et la technologie se traduisent par la création de nouveaux emplois, il est clair que des travailleurs seront déplacés. Dans les pays avancés, certains secteurs en concurrence avec les importations ont également enregistré d’importantes pertes d’emplois. Il est donc essentiel non seulement de veiller à ce que les individus soient en mesure de tirer parti des possibilités offertes par les échanges et la technologie, mais aussi d’aider ceux qui sont confrontés à des ajustements difficiles.