Les composés et produits chimiques sont utilisés dans les produits de tous les jours et jouent un rôle important dans la vie quotidienne des gens du monde entier. Ces composés et produits protègent les cultures, augmentent les rendements agricoles, préviennent et soignent les maladies et offrent d'innombrables autres avantages qui améliorent la qualité de vie. Toutefois, les composés et produits chimiques doivent être gérés de manière rationnelle afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Depuis les années 1970, l'OCDE travaille avec les gouvernements et l'industrie pour améliorer la sécurité autours des composés chimiques ainsi que la biosécurité et pour harmoniser les approches de leur évaluation et de leur gestion afin d'économiser les ressources des gouvernements et de l'industrie.

Plus récemment, l'OCDE a entrepris deux projets visant à soutenir l'analyse socio-économique des composés et produits chimiques en aidant à mieux quantifier et monétiser leurs effets sur la morbidité et l'environnement.