Tendances de développement mondiales et régionales

Les institutions sociales discriminatoires sont au cœur de l'inégalité entre hommes et femmes. Elles limitent l'accès des femmes à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, mais également leur participation à la lutte contre le changement climatique, alors même qu’elles sont parmi les plus touchées. Les décideurs s’attaquent de plus en plus frontalement aux obstacles cachés, profondément enracinés qui entravent l'autonomisation des femmes, mais les progrès sont lents et les défis environnementaux, économiques et sociaux émergents menacent d'inverser la tendance, soulignant la nécessité pour les pays d'intensifier leurs efforts pour réformer les lois et lutter contre les préjugés.