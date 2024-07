Discrimination des genres dans les normes sociales

Les hommes et les garçons représentent, entre autres, un levier essentiel pour faire évoluer la question des discriminations liées au genre. Des recherches récentes de l'OCDE ont examiné la masculinité, qui englobe les idées courantes sur les comportements et les identités des hommes, ainsi que sur ce qu'ils devraient faire et être. Cette recherche s'est concentrée sur l'identification des normes de masculinité "restrictives" qui limitent l'autonomisation et les droits des femmes, et a expliqué comment elles pouvaient être transformées en normes plus équitables pour soutenir l'autonomisation des femmes.

Une approche, par exemple, pourrait viser à permettre aux femmes et aux hommes de prendre un congé parental, en partant du principe que l'implication des hommes et des garçons dans une répartition plus équitable des soins non rémunérés et des tâches domestiques pourrait contribuer à faire évoluer les mentalités et les pratiques.