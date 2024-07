Rapport 2023 du G7 sur la mise en œuvre de l’égalité des genres

Premier rapport du G7 sur la mise en œuvre de l’égalité des genres, établi sous la Présidence japonaise du G7 en 2023 à la demande des chefs d’État et de gouvernement des pays du G7 et en consultation avec ses membres, dans le cadre de son mécanisme de suivi et de responsabilité (Elmau 2022).

Le présent rapport examine les bonnes pratiques et les progrès accomplis par le G7 pour honorer les engagements pris en faveur de l’égalité des genres sous les présidences du G7 depuis 2017. Il vise à éclairer le futur processus de décision du G7 en matière d’égalité des genres. Le rapport donne en effet un aperçu des efforts déployés pour promouvoir les politiques favorables à la vie de famille, réduire les écarts de rémunération entre les genres, améliorer l’accès des femmes aux fonctions dirigeantes dans les secteurs public et privé, encourager l’entrepreneuriat féminin et renforcer la place des femmes dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Le rapport examine en outre les actions engagées pour éliminer les violences fondées sur le genre, ainsi que les mesures prises pour répondre à des enjeux mondiaux, notamment la promotion de l’égalité des genres dans les zones en situation de fragilité ou de conflit.