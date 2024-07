Réforme réglementaire

La réglementation est avant tout un outil gouvernemental, ce qui fait de la confiance dans nos institutions publiques un ingrédient essentiel de sa réussite. Si les citoyens ne font pas confiance aux gouvernements, il devient difficile d'obtenir un consensus sur les règles à suivre et de s'assurer que les entreprises et les citoyens les respectent. Les pressions budgétaires croissantes, qui limitent l'utilisation d'autres outils politiques tels que les dépenses et la fiscalité, et les demandes urgentes d'action face à des problèmes pressants tels que la stagnation de la productivité économique, les crises climatiques et l'augmentation du coût de la vie.

Alors que seuls 51 % des habitants des pays de l'OCDE déclaraient faire confiance à leurs dirigeants politiques en 2021, il est plus que jamais nécessaire de se concentrer sur une approche réglementaire axée sur les résultats afin de maintenir et de restaurer la confiance dans les gouvernements. Des règles bien conçues, transparentes et appliquées efficacement peuvent démontrer les bénéfices de la démocratie et renforcer le soutien aux représentants élus, ce qui, en fin de compte, accroît la stabilité et la prospérité.