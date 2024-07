Meilleure réglementation et innovation

L’expérimentation réglementaire consiste à tester de nouvelles approches, processus ou technologies réglementaires dans un délai limité avec un nombre limité de participants. Il s’agit d’un outil clé pour favoriser une réglementation plus agile et adaptative, capable de suivre le rythme de l’innovation et de l’évolution des défis politiques. En permettant aux régulateurs de tester de nouvelles idées et de rassembler des preuves de leurs impacts avant de les mettre en œuvre plus largement, l’expérimentation réglementaire contribue à réduire l’incertitude, permet un apprentissage et un ajustement itératifs et soutient le développement de cadres réglementaires plus flexibles et évolutifs.