Partenaire clé de l’OCDE depuis 2007 aux côtés de l’Afrique du Sud, la Chine, l’Inde et l’Indonésie, le Brésil est candidat à l’adhésion à l’Organisation depuis 2022.

Première économie d’Amérique latine, le Brésil est un partenaire actif de l’OCDE depuis les années 1990. Il compte plus de partenariats avec les organes de l’OCDE et adhère à plus d’instruments de l'OCDE que tout autre pays non membre. En outre, le Brésil est bien intégré aux systèmes de notification et d’information statistiques de l’OCDE, et a mené 10 études économiques ainsi que de nombreux examens sectoriels par les pairs. Ses représentants sont invités à l’ensemble des réunions de l’OCDE organisées au niveau ministériel depuis 1999.

Coprésident du Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes (PRALC) entre 2019 et 2022, le Brésil a joué un rôle central en favorisant le développement des activités de l’Organisation dans la région. En 2022, le Brésil recevait le quatrième Sommet ministériel du PRALC sur la productivité, qui a rassemblé de hauts fonctionnaires des pays de l'OCDE et de la région Amérique latine et Caraïbes (ALC), des organisations internationales ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile, afin d’échanger sur les stratégies et actions à mener pour appuyer les efforts déployés par la région en vue de s’intégrer à l'économie mondiale de façon plus productive, plus centrée sur l’humain et plus soutenable.

