Études économiques de l'OCDE : Brésil 2018 (version abrégée)

La forte croissance et les avancées sociales remarquables qui ont marqué les deux dernières décennies ont fait du Brésil l'une des principales économies mondiales, malgré la profonde récession dont l'économie est aujourd’hui en train de sortir. La stabilité macroéconomique et des tendances démographiques et conditions extérieures favorables ont favorisé une expansion de la consommation privée et publique, dans le contexte d’un marché de l'emploi solide et d'une croissance soutenue des salaires. Le dynamisme du marché du travail, associé à une amélioration de l'accès à l'éducation et à de larges programmes de transferts, a permis à des millions de Brésiliens de trouver de meilleurs emplois et d'améliorer leur niveau de vie. La sortie de 25 millions de Brésiliens de la pauvreté depuis 2003 a contribué à une croissance beaucoup plus inclusive. Ces résultats sont exceptionnels.