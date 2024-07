Sauf indication contraire, les conditions d’utilisation ci-après s’appliquent au contenu publié avant le 1er juillet 2024 dont l’OCDE est l’unique propriétaire.

Utilisation, reproduction et distribution : vous êtes autorisé·e à utiliser, à reproduire et à distribuer le contenu écrit à des fins commerciales et non commerciales sans autorisation de l’OCDE, à condition de citer l’œuvre originale comme suit : [OCDE (année), titre, URL].

Adaptation : vous êtes également autorisé·e à adapter le contenu écrit à des fins commerciales ou non commerciales sans autorisation de l’OCDE. Si vous adaptez le contenu, vous êtes tenu·e de ne pas utiliser le logotype de l’OCDE, l'identité visuelle ou l'image de couverture, et d’ajouter à l’attribution de l’œuvre originale la clause de non-responsabilité suivante : « Il s’agit d’une adaptation d’une œuvre originale de l’OCDE. Les opinions exprimées et les arguments employés dans la présente adaptation ne doivent pas être rapportés comme représentant les vues officielles de l’OCDE ou de ses pays Membres. »

Traduction à but non commercial : vous êtes autorisé·e à traduire le contenu à des fins non commerciales sans autorisation de l’OCDE. Si vous traduisez l’œuvre, vous êtes tenu·e de ne pas utiliser le logotype de l’OCDE, l'identité visuelle ou l'image de couverture, d’indiquer si des changements, quels qu’ils soient, ont été apportés à l’œuvre originale et d’ajouter à l’attribution de l’œuvre originale la clause de non-responsabilité suivante : « En cas de divergence entre l’œuvre originale et la traduction, seul le texte de l’œuvre originale est réputé valide ».

Traduction à but commercial : vous devez obtenir l’autorisation de l’OCDE pour traduire à des fins commerciales tout élément de contenu écrit de l’OCDE publié avant le 1er juillet 2024. Veuillez envoyer votre demande à l’adresse comrights@oecd.org, en y précisant le titre de la publication de l’OCDE concernée ainsi que le nom et l’adresse de l’entité à l’origine de la demande. Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation est gratuite et ne confère aucun droit d’exclusivité.

Certains éléments du contenu écrit de l’OCDE publiés avant le 1er juillet 2024 sont régis par les licences Creative Commons. Avant d’utiliser des éléments du contenu écrit, il convient de se reporter systématiquement à la mention des droits d’auteur correspondant pour connaître les conditions d’utilisation applicables.