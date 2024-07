Infrastructures et services de communication

L’avenir est numérique grâce aux réseaux haut débit de haute qualité et interconnectés à l’échelle mondiale. Toutefois, dans les pays de l’OCDE les réseaux de haute qualité sont loin d’être universels tandis que les applications dans tous les secteurs de l’économie, des usines et hôpitaux intelligents aux véhicules automatisés, augmentent la charge globale sur les réseaux. Nous devons réduire les fractures en matière de connectivité, tout en rendant nos réseaux plus pérennes, plus durables et plus résilients.