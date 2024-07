Combattre la désinformation sur le COVID-19 sur les plateformes en ligne

La présente synthèse décrit quatre grandes mesures que les pouvoirs publics et les plateformes peuvent prendre pour contrer la désinformation sur le COVID-19 : 1) soutenir de multiples organisations indépendantes de vérification des faits ; 2) faire en sorte que des modérateurs humains complètent les solutions technologiques ; 3) publier spontanément des rapports faisant la transparence sur la désinformation au sujet du COVID-19 ; et 4) améliorer les connaissances des utilisateurs sur les médias, le numérique et la santé.